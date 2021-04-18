Волгоградец случайно погиб под колесами своего внедорожника

Трагический инцидент с 59-летним водителем произошел в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Мужчина, находясь с сыном позади своего автомобиля, попал под его колеса.

Трагический инцидент с 59-летним водителем произошел в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Мужчина, находясь с сыном позади своего автомобиля, попал под его колеса.

По данным МВД, мужчины выезжали из СНТ "Водостроевец". Машиной Mitsubishi Pajero Pinin управлял 59-летний мужчина, потом он ненадолго вышел из авто.

Водитель встал позади внедорожника вместе со своим сыном. В считанные секунды иномарка тронулась и переехала обоих. С места происшествия шофера везли до ближайшей больницы, но мужчина скончался на руках врачей.

Его сына с травмами доставили в медицинское учреждение. По предварительной версии, автомобилист не поставил иномарку на ручник и тем самым не исключил самопроизвольное движение авто.