Мигранта-педофила поймали во время насилия над ребенком в Ленобласти

Правоохранители задержали в Выборге гражданина Узбекистана, который совершал преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего местного жителя.

Правоохранители задержали в Выборге гражданина Узбекистана, который совершал преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего местного жителя.

По предварительным данным, полицейские во время патрулирования Петровской набережной заметили припаркованный неподалеку автомобиль, в салоне которого была замечена подозрительная "возня". Внутри находился 41-летний мужчина. Он насиловал подростка, сообщает пресс-служба МВД по региону. Сотрудники ведомства задержали злоумышленника.

Пострадавший рассказал, что познакомился с педофилом в феврале 2021 года, списавшись с ним в социальных сетях. Незадолго до нападения они созвонились по телефону. Ребенок сказал, что его старший "друг" приехал за ним для того, чтобы покатать на машине, но вместо первоначального плана стал домогаться. По факту произошедшего правоохранители уже возбудили уголовное дело.