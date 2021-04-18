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15:29   18 Апреля 2021
Происшествия

Балкон с пенсионеркой рухнул с четвертого этажа в Волгограде

Балкон с пенсионеркой рухнул с четвертого этажа в Волгограде

Прокуратура Волгограда организовала проверку после обрушения балкона в многоквартирном жилом доме по улице Рабоче-Крестьянская в Ворошиловском районе.

В результате происшествия пострадала 64-летняя местная жительница, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Пожилая женщина находилась на балконе в момент обрушения. Конструкция рухнула с четвертого этажа на третий.

Пострадавшую госпитализировали с различными травмами. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести. По результатам прокурорской проверки будут приняты меры реагирования в отношении ответственных за обрушение лиц.

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#балкон #чп #обрушение #травмы #скорая помощь

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