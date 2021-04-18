15:29 18 Апреля 2021Происшествия
Балкон с пенсионеркой рухнул с четвертого этажа в Волгограде
Прокуратура Волгограда организовала проверку после обрушения балкона в многоквартирном жилом доме по улице Рабоче-Крестьянская в Ворошиловском районе.
Прокуратура Волгограда организовала проверку после обрушения балкона в многоквартирном жилом доме по улице Рабоче-Крестьянская в Ворошиловском районе.
В результате происшествия пострадала 64-летняя местная жительница, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Пожилая женщина находилась на балконе в момент обрушения. Конструкция рухнула с четвертого этажа на третий.
Пострадавшую госпитализировали с различными травмами. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести. По результатам прокурорской проверки будут приняты меры реагирования в отношении ответственных за обрушение лиц.