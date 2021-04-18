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15:27   18 Апреля 2021
Общество

Издательство "Эксмо" выпустило книгу со сноской об "инсценировке" высадки американцев на Луну

Издательство "Эксмо" выпустило книгу со сноской об "инсценировке" высадки американцев на Луну

Книга Джо Наварро "Опасные личности. Как их вычислить и не дать манипулировать собой", выпущенная издательством "Эксмо", вышла с компрометирующей достижения США в космосе сноской.

В ней говорится о том, что высадка американских астронавтов на Луну в период холодной войны была инсценирована при помощи Голливуда, и сегодня это не вызывает сомнений у большинства граждан США.

По словам редактора книги Ирины Стародубцевой, пометку сделал литературный редактор, который является приверженцем теорий заговора. Она пообещала, что в электронной версии издания Наварро сноска будет удалена, а из печатной ее уберут перед выпуском дополнительного тиража. "Бракованная" книга Наварро была выпущена тиражом 3 тыс. экземпляров.

В США утверждают, что их астронавты впервые в истории совершили посадку на поверхность Луны в 1969 году и установили на ней национальный флаг. К небесному телу их доставил пилотируемый космический корабль серии "Аполлон".

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#сша #эксмо #луна

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