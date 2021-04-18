Издательство "Эксмо" выпустило книгу со сноской об "инсценировке" высадки американцев на Луну

Книга Джо Наварро "Опасные личности. Как их вычислить и не дать манипулировать собой", выпущенная издательством "Эксмо", вышла с компрометирующей достижения США в космосе сноской.

Книга Джо Наварро "Опасные личности. Как их вычислить и не дать манипулировать собой", выпущенная издательством "Эксмо", вышла с компрометирующей достижения США в космосе сноской.

В ней говорится о том, что высадка американских астронавтов на Луну в период холодной войны была инсценирована при помощи Голливуда, и сегодня это не вызывает сомнений у большинства граждан США.

По словам редактора книги Ирины Стародубцевой, пометку сделал литературный редактор, который является приверженцем теорий заговора. Она пообещала, что в электронной версии издания Наварро сноска будет удалена, а из печатной ее уберут перед выпуском дополнительного тиража. "Бракованная" книга Наварро была выпущена тиражом 3 тыс. экземпляров.

В США утверждают, что их астронавты впервые в истории совершили посадку на поверхность Луны в 1969 году и установили на ней национальный флаг. К небесному телу их доставил пилотируемый космический корабль серии "Аполлон".