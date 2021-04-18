Три человека погибли в результате перестрелки в Висконсине

Мужчина открыл огонь по людям в американском штате Висконсин и скрылся с места происшествия прежде, чем туда прибыли полицейские.

Мужчина открыл огонь по людям в американском штате Висконсин и скрылся с места происшествия прежде, чем туда прибыли полицейские.

Минимум три человека погибли и еще два получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в баре в американском штате Висконсин.

Инцидент произошел ночью в заведении Somers House Tavern, которое находится в деревне Сомерс. В результате произошедшей стрельбы три человека скончались, еще двоих прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи доставили в больницу с серьезными ранениями. Подозреваемый скрылся с места преступления. Сейчас его ищет полиция.