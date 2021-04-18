Изменения в составе крови оказались причиной старения человека

Старение человека проходит в три этапа из-за изменения уровня белка в крови, выяснили сотрудники Стэнфордского исследовательского центра по болезни Альцгеймера.

Старение человека проходит в три этапа из-за изменения уровня белка в крови, выяснили сотрудники Стэнфордского исследовательского центра по болезни Альцгеймера.

Ученые считали, что человек стареет медленно и постепенно в течение всей жизни. Однако оказалось, что физиологическое старение не происходит равномерно. Новое исследование опровергло гипотезу и объяснило механизм этого процесса в организме.

Добровольцы в возрасте 18–95 лет приняли участие в исследовании. Авторы работы выделили три точки активного старения человека. Эти этапы наступают в возрасте 34, 60 и 78 лет. Изменение уровня различных белков в крови провоцирует резкое старение организма в указанные периоды.

Малоизвестный жирорастворимый витамин К2 способен продлить молодость, выяснили ученые. Эта добавка способна сократить угрозу развития сердечно-сосудистых заболеваний и замедлить процесс старения кожного покрова.