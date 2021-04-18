Иммунолог рассказал о возможности вакцин защищать от новых видов COVID-19

Переболевший первым штаммом COVID-19 или вакцинированный человек может не переживать за заражение другими видами коронавируса, считает иммунолог Владислав Жемчугов.

Переболевший первым штаммом COVID-19 или вакцинированный человек может не переживать за заражение другими видами коронавируса, считает иммунолог Владислав Жемчугов.

Подобный эффект дает иммунитет, сформированный при выздоровлении от коронавируса, уточнил специалист. На данный момент нет информации о том, что препарат будет защищать от повторного заражения обновленными штаммами (южноафриканским, бразильским, британским), однако доктор уверен, что так и будет.

Специалисты предоставляют статистику, где нет перекрестов, вакцина и уже перенесшие болезнь первым штаммом защищают от новых видов, заключил жемчугов. В России привилось более 8 млн человек, выздоровели от коронавируса 4,3 млн, передает "Говорит Москва".