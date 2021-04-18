Обнаружены новые полезные свойства свеклы

Ученые из Эксетерского университета в Великобритании выяснили, что свекла очень полезна для здоровья. Она низкокалорийна и богата клетчаткой, которая замедляет всасывание сахара.

Ученые из Эксетерского университета в Великобритании выяснили, что свекла очень полезна для здоровья. Она низкокалорийна и богата клетчаткой, которая замедляет всасывание сахара.

Овощ является источником фолиевой кислоты, витамина С, калия и фосфора, также в нем присутствуют витамины В1, В2, В3 и В6, минералы, такие как железо и йод. Специалисты рекомендуют употреблять свеклу при анемии с пищей, богатой витамином С.

Исследователи узнали, что свекольный сок способствует активной деятельности бактерий ротовой полости, положительно влияющей на здоровье кровеносных сосудов и мозга. Также она является антиоксидантом, что полезно для здоровья ногтей, кожи и волос, передает Иносми.ру.