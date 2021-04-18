Новая форма россиян для Олимпиады вызвала восторг у норвежского комментатора

Спортивный комментатор из Норвегии Ян Петтер Салтведт оценил новый дизайн формы россиян для Олимпийских игр в Токио и заявил, что РФ может гордиться ею.

Спортивный комментатор из Норвегии Ян Петтер Салтведт оценил новый дизайн формы россиян для Олимпийских игр в Токио и заявил, что РФ может гордиться ею.

Россия представила новую форму, в которой выступят ее спортсмены на предстоящих международных соревнованиях. Цветовое решение — сочетание красно-бело-голубых оттенков – напоминает российский флаг. Норвежский комментатор назвал новый вариант костюма гордостью России и насмешкой над правилами.

"Эта коллекция как средний палец в лицо остальному миру. <...> Одежда для спортсменов на Олимпийских играх — зачастую синоним слова "безвкусица". Россия же намеренно создала красивую форму, которой будет гордиться вся страна", — приводит слова Салтведта NRK.

В 2019 году Россию дисквалифицировали изо всех видов спорта сроком на два года. Теперь, согласно санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), спортсмены этой страны не могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном.