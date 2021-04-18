Россиян с больным сердцем предупредили об опасности занятий сексом

Людям, страдающим от болезней сердца, необходимо заниматься спортом и не сочетать несколько лекарственных препаратов, заявил доктор Мясников.

Людям, страдающим от болезней сердца, необходимо заниматься спортом и не сочетать несколько лекарственных препаратов, заявил доктор Мясников.

Секс является большой физической нагрузкой, в том числе и для мужчины. Для человека, у которого есть проблемы с сердцем, она может быть потенциально опасной, заявил популярный российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Для того чтобы обезопасить себя, пациентам с больным сердцем рекомендуется заниматься физкультурой и как можно больше ходить. По словам Мясникова, люди с ишемической болезнью сердца принимают нитраты и препараты, основанные на нитроглицерине. Такие медикаменты нельзя употреблять вместе с лекарствами для улучшения эректильной функции.

"Около 30% травяных лекарств , которые рекламируют как улучшающие сексуальную функцию, содержат препарат силденафил и прочие, что является смертельно опасным", – подчеркнул он в эфире канала "Россия 1".

Прием нитратов можно приостановить на время, а спустя двое суток снова начать курс. В случае, если пациент принимал лекарства для улучшения сексуальной функции, их употребление также следует остановить. Спустя несколько дней после этого мужчина может вернуться к нитратам, заключил Мясников.