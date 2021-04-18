Выборгского подростка нашли на улице с проломленной головой

Прохожие сообщили полицейским, что на Приморской улице в Выборге лежит подросток без сознания. Прибывшие на место медики диагностировали перелом височной кости и сотрясение.

Прохожие сообщили полицейским, что на Приморской улице в Выборге лежит подросток без сознания. Прибывшие на место медики диагностировали перелом височной кости и сотрясение.

Сейчас 16-летний юноша находится в реанимации городской больницы в тяжелом состоянии. После проведения медицинской экспертизы выяснилось, что на момент происшествия в крови школьника находилось некое токсическое вещество.

Следователи опросили очевидцев и узнали, что подростка видели незадолго до инцидента в компании пьяных сверстников. По версии правоохранителей, юноша мог быть избит. По данному факту инициирована проверка.

Эксперт рассказал корреспонденту сайта 360tv.ru, почему подростки могут быть склонны к насилию.