Дмитрий Песков назвал любимый российский регион Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин предпочитает отдыхать в Сибири, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин предпочитает отдыхать в Сибири, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Главе государства нравятся все регионы страны, в том числе Крым, Красная Поляна и Дальний Восток, сообщил Песков. При этом особенно сильно Путин любит Сибирь. Недавно он отдыхал там в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они совершали пешие прогулки по тайге и катались на вездеходе.

"Видимо, он так прикипел всё-таки душой к Сибири, он её действительно любит", — подчеркнул пресс-секретарь.

Одним из самых ярких путешествий российского лидера можно назвать поездку в Сибирь в 2017 году. Путин побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, ходил по рекам на плотах и моторных лодках, купался и загорал.