Решение об участии России в саммите по климату пока не приняли

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об участии России в саммите по климату будет принято после тщательного анализа мероприятия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об участии России в саммите по климату будет принято после тщательного анализа мероприятия.

Он подчеркнул, что администрация главы государства прежде должна тщательно изучить, как будет организовано мероприятие, и кто будет на нем председательствовать. Только потом Кремль объявит о своем решении. Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что российские власти пока не приняли окончательное решение по поводу саммита.

"Нам надо проанализировать сначала вводные о том, как он (саммит. — Прим ред.) будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента с сожалением заметил, что ответы на эти вопросы в Кремле стали получать только недавно. Международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата США планирует провести 22-23 апреля. На него приглашены 40 мировых лидеров.