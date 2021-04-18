ВОЗ оценила ситуацию с увеличением количества больных коронавирусом в мире

Внезапное увеличение количества больных коронавирусом в мире вызывает серьезное беспокойство у экспертов из Всемирной Организации Здравоохранения.

Внезапное увеличение количества больных коронавирусом в мире вызывает серьезное беспокойство у экспертов из Всемирной Организации Здравоохранения.

Тенденция на внезапное увеличение роста заболеваемости коронавирусом и смертности от него в последние недели является тревожной. По состоянию на 12 апреля в мире зафиксировано уже 135 646 617 случаев коронавируса и 2 930 732 смертей, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"Прошлая неделя была четвертой по количеству новых случаев за семь дней. Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами", — приводит ТАСС ее слова.

Вуйнович напомнила людям о необходимости соблюдать масочный режим и сохранять социальную дистанцию. Также не следует пренебрегать своевременной вакцинацией от COVID-19.