Спецслужбы рассказали, как готовился госпереворот в Белоруссии

Подозреваемые собирались устроить госпереворот в Белоруссии и разграбить страну. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Подозреваемые собирались устроить госпереворот в Белоруссии и разграбить страну. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Спецслужбы задержали юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуту, которых подозревают в подготовке переворота в Белоруссии. Зенкович и Федут были арестованы в Москве. Сообщается, что их главной целью было устранение президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Задача номер один — устранить самого главного. Задача номер два — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три — занять несколько символических объектов в центре города", — уточнили в ФСБ.

Также к подготовке переворота собирались привлечь националистов из Украины, передает РИА Новости.