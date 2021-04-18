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14:12   18 Апреля 2021
Политика

Спецслужбы рассказали, как готовился госпереворот в Белоруссии

Спецслужбы рассказали, как готовился госпереворот в Белоруссии

Подозреваемые собирались устроить госпереворот в Белоруссии и разграбить страну. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Спецслужбы задержали юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуту, которых подозревают в подготовке переворота в Белоруссии. Зенкович и Федут были арестованы в Москве. Сообщается, что их главной целью было устранение президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Задача номер один — устранить самого главного. Задача номер два — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три — занять несколько символических объектов в центре города", — уточнили в ФСБ.

Также к подготовке переворота собирались привлечь националистов из Украины, передает РИА Новости.

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#россия #фсб #белоруссия #госпереворот

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