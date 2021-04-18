14:05 18 Апреля 2021Происшествия
Полиция ищет в Балтийске пропавшую рыжеволосую школьницу
Девочка пропала накануне, когда ушла из дома и до сих пор не вернулась, сообщает на странице ПСО "Запад" "ВКонтакте".
Девочка пропала накануне, когда ушла из дома и до сих пор не вернулась, сообщает на странице ПСО "Запад" "ВКонтакте".
Установлено, что 12-летняя школьница ушла из дома в субботу, 17 апреля, около 16 часов дня. Приметы пропавшего ребенка: рост около 150 см, рыжие волосы и голубые глаза. Была одета в коричневую куртку, черные джинсы и кроссовки. По одной из версий, ребенок может находиться в Калининграде.
Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, обратится к добровольцам и в правоохранительные органы.
Юная жительница Петербурга отправилась на прогулку и бесследно исчезла. Ранее школьница уже уходила из дома, сообщал ФАН.