Пожилой лыжник не вписался в поворот и погиб при столкновении с деревом на Камчатке

Спортсмен из Краснодара ударился головой о дерево на Авачинском лыжном марафоне. Мужчина скончался на месте.

Спортсмен из Краснодара ударился головой о дерево на Авачинском лыжном марафоне. Мужчина скончался на месте.

Участник Всероссийского Авачинского марафона из Краснодара погиб на сложном участке трассы, сообщает источник ФАН. Спортсмены выезжали на высокой скорости из поворота, и 60-летний лыжник неудачно ударился головой о дерево, после чего скончался.

Также двое участников получили ушибы и переломы — им была оказана своевременная медицинская помощь на месте происшествия.