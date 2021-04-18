Спасатели в Рязани помогли унесенным течением 27 сапсерферам

Группу спортсменов унесло течением во время сплава. Причиной инцидента стал сильный ветер.

Группу спортсменов унесло течением во время сплава. Причиной инцидента стал сильный ветер.

Сотрудники МЧС оказали помощь 27 участникам сплава на сапсерфинге, которых из-за непогоды стало сносить вниз по течению реки.

Инцидент произошёл накануне в районе населенного пункта Шумашь на разливе Оки. Участники сплава не могли самостоятельно выбраться на берег. На место происшествия прибыли сотрудники Центральной спасательной станции на воде города Рязани.

Пять спасателей доставили участников группы на берег. Операция осложнялась тем, что людей разбросало на большом расстоянии друг от друга. Уточняется, что никто из спасенных и сотрудников службы не пострадал.