Жители Германии массово едут в Россию ради вакцины и свободы

Немцы покупают туры в Россию, чтобы вакцинироваться и погулять по Москве без комендантского часа.

Немцы покупают пакетные туры в Россию ради вакцинации «Спутником V» и прогулок по Москве, устав от жестких карантинных ограничений, по сей день обязательных в Европе. Трехдневный тур с посещением частной клиники и экскурсией по российской столице обходится гражданам Германии в 1000 евро, сообщает телеканал «Евроньюс».

Организовал «вакцинный туризм» в Россию предприимчивый Ханс Бланк. По его словам, «очень много» немцев желает приехать в Москву, чтобы получить прививку и насладиться культурной программой без «коронавирусных» европейских запретов вроде закрытых общественных заведений и ночного комендантского часа.

Около 18% населения Германии уже сделали вакцину от коронавируса, но пока такая возможность внутри страны предоставляется только пенсионерам старше 70 лет. Людям среднего возраста приходится ждать своей очереди более полугода, хотя они тоже вхожи в группу риска.

«В Германии, чтобы получить прививку, мне нужно будет ждать от пяти до десяти месяцев, это слишком долго. Поэтому я решил заняться поиском других возможностей. Можно было бы поехать в Сербию, но теперь нет. Можно было выбрать Россию и это сработало», — поделился с репортерами немецкий турист Уве Кейм.

Страны Евросоюза проявляют все больше интереса к российским вакцинам после провальной вакцинации препаратом от англо-шведской компании AstraZeneca, вызывающим летальные исходы. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) зафиксировало «определенную связь» между этой вакциной и тромбозом, от которого умирали привитые.

Ранее в журнале «Ланцет» зарубежные ученые высоко оценили показатели «Спутника V». Руководство Италии еще в феврале просило EMA ускорить оценку препарата, аналогичные заявления поступали от местных властей в Испании. Переговоры с Россией о поставках вакцины пожелала провести и Германия, а Греция уже готова закупить лекарство после одобрения европейского медицинского регулятора.