Эксперты объяснили всплеск корпоративного кредитования в России

Согласно данным ЦБ, объем выдачи займов бизнесу в 2020 году превысил 61 трлн рублей. Это оказалось на 20%, или на 10 трлн рублей, больше, чем по итогам 2019 года.

Согласно данным ЦБ, объем выдачи займов бизнесу в 2020 году превысил 61 трлн рублей. Это оказалось на 20%, или на 10 трлн рублей, больше, чем по итогам 2019 года.

Стремительный рост кредитования связан с введением государством специальных льготных программ, понижением ставок, а также повышенным спросом среди бизнесменов на реструктуризацию кредитов, считает аналитик ГК "Финам" Игорь Додонов. Другой причиной является ослабление курса рубля, передает слова эксперта газета "Известия".

Аналитик компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк полагает, что росту поспособствовало рефинансирование кредитов, поскольку компании сумели погасить старые займы, чтобы взять новые более крупные суммы.

Додонов и Миронюк сходятся во мнении, что в текущем году рост объемов корпоративного кредитования продолжится в стране. Он может составить от 8% до 10%, прогнозирует Додонов.