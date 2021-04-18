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13:35   18 Апреля 2021
Политика

Глава МИД Чехии планирует обсудить "дело Врбетице" на заседании ЕС

Глава МИД Чехии планирует обсудить "дело Врбетице" на заседании ЕС

Глава МИД Чехии Ян Гамачек написал на странице в Twitter, что на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза обсудят "дело Врбетице".

По его словам, заседание ЕС состоится 19 апреля, где политик затронет интересующий его вопрос.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее сообщил, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в якобы причастности к взрыву в 2014 году. Тогда в Врбетице взорвали склад с боеприпасами.

Ранее министр иностранных дел Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов из страны. Сотрудников посольства назвали офицерами спецслужб РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выпад Праги повлечет за собой последствия.

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#россия #чехия #ян гамачек #дело врбетице

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