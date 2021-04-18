Глава МИД Чехии планирует обсудить "дело Врбетице" на заседании ЕС

Глава МИД Чехии Ян Гамачек написал на странице в Twitter, что на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза обсудят "дело Врбетице".

Глава МИД Чехии Ян Гамачек написал на странице в Twitter, что на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза обсудят "дело Врбетице".

По его словам, заседание ЕС состоится 19 апреля, где политик затронет интересующий его вопрос.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее сообщил, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в якобы причастности к взрыву в 2014 году. Тогда в Врбетице взорвали склад с боеприпасами.

Ранее министр иностранных дел Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов из страны. Сотрудников посольства назвали офицерами спецслужб РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выпад Праги повлечет за собой последствия.