SANA: Сирия осуждает наращивание сил западных стран у российских границ

Дипломатическое ведомство Сирийской Арабской Республики выступило с резким осуждением увеличения воинских подразделений США и НАТО вблизи российских рубежей.

Дипломатическое ведомство Сирийской Арабской Республики выступило с резким осуждением увеличения воинских подразделений США и НАТО вблизи российских рубежей.

Об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

"Это (концентрация войск США и НАТО. — Прим. ред.) может создать серьезную угрозу международному миру и безопасности", — сказано в сообщении МИД Сирии.

Такие действия США являются очевидным признаком их грубого вмешательства в дела других суверенных стран, информирует SANA о позиции официального Дамаска по данному вопросу.