Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:35   18 Апреля 2021
Политика

SANA: Сирия осуждает наращивание сил западных стран у российских границ

SANA: Сирия осуждает наращивание сил западных стран у российских границ

Дипломатическое ведомство Сирийской Арабской Республики выступило с резким осуждением увеличения воинских подразделений США и НАТО вблизи российских рубежей.

Об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

"Это (концентрация войск США и НАТО. — Прим. ред.) может создать серьезную угрозу международному миру и безопасности", — сказано в сообщении МИД Сирии.

Такие действия США являются очевидным признаком их грубого вмешательства в дела других суверенных стран, информирует SANA о позиции официального Дамаска по данному вопросу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #сша #сирия #нато

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров