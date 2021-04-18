УЕФА может передать Петербургу дополнительные матчи Евро-2020

По решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Санкт-Петербурге могут пройти еще четыре игры Евро-2020.

По решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Санкт-Петербурге могут пройти еще четыре игры Евро-2020.

Три игры группового этапа и одна из встреч 1/8 финала могут пройти в Санкт-Петербурге. Решение по судьбе матчей ЕВРО-2020 в Бильбао, Дублине и Мюнхене, власти которых пока не подали подтверждение о допуске зрителей на трибуны, УЕФА решит 19 апреля, сообщает Daily Mail. На данный момент ведутся переговоры о возможности передачи дополнительных матчей Евро-2020 Санкт-Петербургу.

Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля прошлого года. Матчи перенесли на 2021 год в связи с распространением коронавирусной инфекции. Турнир состоится в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года.