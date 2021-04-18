Японцы восхитились выступлением российских фигуристов

СМИ Японии высоко оценили триумфальную победу российской сборной на чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке.

СМИ Японии высоко оценили триумфальную победу российской сборной на чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке.

Японские журналисты с теплом отозвались о выступлении российских фигуристов, восхитивших судей высокой техникой исполнения номеров. Эксперты назвали Россию "законодателем мод" и лидером в мировом фигурном катании, а фигуристку Анну Щербакову — "королевой" этого вида спорта.

"Следует отметить, что Анна владеет самым сложным видом квадов — четверным лутцем. Японской команде нельзя отстать от этого мирового тренда. Без квадов сегодня победы невозможны", — пишет японская газета "Майнити симбун".

Командный чемпионат мира по фигурному катанию World Team Trophy 2021 проходит в японском городе Осака с 15 по 18 апреля. Произвольную программу в одиночном катании исполнили россиянки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.