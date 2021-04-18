Экс-президент Эстонии предложил запретить россиянам въезд в Евросоюз

Гражданам России нужно запретить въезжать на территорию Евросоюза (ЕС). С таким заявлением выступил бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес.

Гражданам России нужно запретить въезжать на территорию Евросоюза (ЕС). С таким заявлением выступил бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес.

По словам бывшего эстонского лидера, нужно заморозить все визы россиян и запретить въезд в страны ЕС, кроме экстренных случаев в семье.

"Вероятно, необходим временный запрет на все визиты из России. На кону безопасность Европы. Хватит", — сказал политик.

Подобная мера ударит по рядовым россиянам, но ее необходимо ввести, подчеркнул Тоомас Ильвес. В МИД Эстонии, наоборот, считают, что соседние страны должны вести диалог, даже если между ними существуют какие-либо разногласия.