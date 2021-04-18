Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:12   18 Апреля 2021
Политика

В Сирии определились с датой проведения президентских выборов

В Сирии определились с датой проведения президентских выборов

Парламент Сирии 18 апреля определился с датой проведения президентских выборов. Важное в политической жизни страны событие состоится 26 мая текущего года.

Заседание Народного совета Сирии, в ходе которого было принято решение о дате выборов, транслировалось телеканалом "Аль-Ихбария".

"Решено, что среда, 26 мая, будет днем проведения выборов президента для сирийских граждан, которые находятся на территории Сирии. Для сирийских граждан, которые находятся за пределами Сирии, выборы пройдут на территории дипмиссий 20 мая, с 07:00 до 19:00 по местному времени", — отмечается в решении парламента.

Согласно Конституции Сирии, избранный народом страны президент может занимать пост два срока подряд по семь лет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сирия #выборы #президент

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров