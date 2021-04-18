В Сирии определились с датой проведения президентских выборов

Парламент Сирии 18 апреля определился с датой проведения президентских выборов. Важное в политической жизни страны событие состоится 26 мая текущего года.

Парламент Сирии 18 апреля определился с датой проведения президентских выборов. Важное в политической жизни страны событие состоится 26 мая текущего года.

Заседание Народного совета Сирии, в ходе которого было принято решение о дате выборов, транслировалось телеканалом "Аль-Ихбария".

"Решено, что среда, 26 мая, будет днем проведения выборов президента для сирийских граждан, которые находятся на территории Сирии. Для сирийских граждан, которые находятся за пределами Сирии, выборы пройдут на территории дипмиссий 20 мая, с 07:00 до 19:00 по местному времени", — отмечается в решении парламента.

Согласно Конституции Сирии, избранный народом страны президент может занимать пост два срока подряд по семь лет.