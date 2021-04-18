Представитель ОП РФ раскрыл детали организации покушения на сына Лукашенко

Вашингтон занимался организацией покушения на 16-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая. Деталями поделился эксперт комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян.

Вашингтон занимался организацией покушения на 16-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая. Деталями поделился эксперт комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян.

Представитель Общественной палаты РФ отметил, что о подробностях операции ему сообщил источник. По словам эксперта, подготовка началась в тот период, когда демократ Джо Байден был избранным президентом США.

"Согласно первоначальному плану, спецоперация ликвидации Коли должна была привести лидера Белоруссии в состояние апатии и заторможенности в принятии решений и, одновременно, должен был произойти государственный переворот", — рассказал Манукян.

Американские спецслужбы рассматривали вариант путча, при котором удалось бы коррумпировать верхушку белорусской власти. Также допускался план захвата зданий в центральной части Минска и массовые беспорядки, говорится в материале Федерального агентства новостей.