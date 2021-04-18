Водитель Audi стал жертвой ДТП с участием фуры под Брянском

Полиция устанавливает причины смертельной аварии в брянском городе Севск. Таможенник за рулем Audi вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Полиция устанавливает причины смертельной аварии в брянском городе Севск. Таможенник за рулем Audi вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Сотрудник таможни, находившийся за рулем иномарки, погиб в лобовом столкновении с грузовиком MAN TGA с прицепом, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. Инцидент произошел в ночь на 17 апреля.

По данным следствия, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там иномарка врезалась в большегруз, после чего таможенник скончался на месте. Его пассажир был госпитализирован с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Также устанавливаются причины аварии.