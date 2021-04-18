Регион горячих кровей: реально ли победить коррупцию на Кавказе?

Силовики сменяют друг друга на посту главы Дагестана, однако жизнь в регионе качественно не меняется. Разбираемся в причинах с экспертами.

Выходец из Росгвардии, врио главы Дагестана Сергей Меликов уже полгода у власти, но качественных сдвигов в жизни республики на первый взгляд не чувствуется. Более того, в региональном правительстве разразился очередной коррупционный скандал, задержан врио министра по туризму Расул Ибрагимов.

Оценим с помощью экспертов ситуацию в этом априори сложном регионе и попробуем ответить на вопрос, можно ли победить коррупцию на Кавказе.

Политолог Константин Калачев напомнил, что врио министра туризма Дагестана был задержан все-таки за дела на предыдущем посту. Однако в любом случае это — плохая реклама туризму да и всему этому региону.

По его словам, в кадровой политике опираться на общественность в республике федералы не считают возможным, а смена глав без системных перемен результатов не даст. Ибо, по сути, в руководстве региона тасуется одна и та же колода. Неслучайно же дагестанцы уже говорят об отсутствии реальных перемен.

«Вообще, тема сложная. С его [Меликова] предшественником — Владимиром Васильевым у людей были связаны большие надежды, включая и меня. Что-то у него даже получилось, например, удалось поправить провальную ситуацию с собираемостью налогов. Но это локальный успех, важный опять же исходя из интересов федералов. А надежды местных жителей, по большому счету, все-таки не оправдались», — отметил эксперт.

Доктор политических наук, профессор кафедры «Международного сотрудничества» РАНХиГС при Президенте РФ Камиль Ланда неоднократно писал о проблемах подбора кадров в республиканские органы власти. Лучший подбор, он уверен, был в советское время: кадры выдвигались только из профильных ведомств, все налажено, система работала, как часы.

А вот после развала СССР в Дагестане, по его словам, началась кадровая чехарда. На первое место вышел принцип национального квотирования подбора кадров. Когда люди на определенную должность назначались по национальной принадлежности. Эта система работала долгое время и, в принципе, оправдала себя.

«Далее включилась система “выбивания должностей”, я бы ее так назвал. Люди, недовольные тем, что остались за бортом и не попали в систему управления республикой, восставали. Выражали свое недовольство и даже саботировали деятельность республиканских органов», — отметил эксперт.

Глава региона давал таким людям статусные должности и этим успокаивал. А далее, по словам эксперта, начала действовать «кланово-клиентельская система подбора кадров».

«Как только освобождалось престижное место, кланы назначали своих людей независимо от того, подходит ли он для этой работы, есть ли у него образование – лишь бы это место никому не ушло. Места распределялись по звонку, по дружбе, протекции, не учитывалось профессионализм, компетенция. И вот эта система после 20 лет сегодня и дает такие плоды».

При этом собеседник согласился: теперь во власти, действительно, все больше отставных силовиков. Сам Сергей Меликов, помимо серьезной военной карьеры, получил огромный опыт работы в госслужбе, работая представителем президента в СКФО.

«Уверен, в Дагестане самое большое количество бывших и действующих силовиков во власти на душу населения по сравнению с другими субъектами РФ. Силовики, которые вышли на пенсию, те, кто работал в полиции, в налоговой и других органах, занимают высокие государственные посты. Хочется сказать, коллеги, сначала наведите порядок в своей работе!», — призвал политолог.

Да, с одной стороны, в регионе уже много лет не было ни одного теракта. И это говорит о профессионально организованной деятельности НАК России и хорошо налаженной работе антитеррористической комиссии в РД.

Но с другой: за год на автодорогах гибнут более 300 человек в ДТП. Триста человек, это же целое село. А еще около 4 тысячи человек в год — ранены и искалечены. А дети, оставшиеся сиротами? И эта ситуация повторяется из года в год.

«Но этой проблемой не занимаются — или не способны, не умеют или игнорируют? Это же огромная работа, которую надо знать, как сделать. Почему такая подготовка в автошколах? Почему на дорогах нет видеокамер? К сожалению, вопросов много, ответ наглядно виден в количестве погибших дагестанцев на дорогах», — отметил Ланда.

Или взять другую острую проблему, наркомании. Республиканские власти вынуждены сейчас открывать клиники для лечения наркоманов из-за увеличения наркозависимой молодежи.

Как считает профессор, республике стоит пересмотреть политику подбора кадров в Дагестане. Судя по последним назначениям, Сергей Алимович отходит от прежних принципов назначения. Тем более сегодня нет тех проблем, которые были в 90-е годы. Нет тех национальных лидеров, которые силовыми методами рвались к власти. Нет терроризма, нет экстремизма.

«Прошло полгода, а результаты не видны? Не думаю, что виноват в этом Меликов. Поставь другого — было бы еще хуже. Уверяю вас. И в отличие от других, у Меликова самая хорошая черта — он говорит правду. Говорит, как есть. И людей это подкупает, население начинает верить ему. Он предлагает людям: давайте вместе решать эти проблемы. Он дает такой посыл».

Впрочем, эксперт признал: у Меликова, наверное, еще долго не будет получаться в силу того, что в регионе как раз очень плохой кадровый потенциал. Главе нужны кадры, не только способные менять устаревший стиль работы министерств, но и способные взаимодействовать между собой, менять дагестанское общество для вывода из сложившегося кризиса.

«Можно ли победить коррупцию? 100% коррупцию победить нельзя, она есть в любой стране. Уничтожить ее невозможно, но минимизировать — обязаны. Однако государство на это не способно, если топ-чиновники и олигархи будут получать по 2-3 млн, а чиновники — 50-60 тысяч рублей, педагоги — еще меньше», — рассуждает собеседник ПС.

Обеспечьте учителей так, чтобы они занимались только образованием. Чтобы они не знали никаких финансовых и бытовых проблем. Они дадут обществу высоконравственных, образованных и мало подверженных коррупции людей — предлагает профессор.

«Давайте честно спросим министров: какое отношение вы имеете к этой работе? У вас что, профильное образование? Соответствующие компетенции? Вы всю жизнь работали в этом ведомстве или по профилю? Как назначают того или иного министра? По тому, что он умеет собрать много денег и красиво их списать, а потом поделиться? По-моему, некоторых назначали явно не по профессиональным критериям», — рассуждает он.

Западные корпорации ходят по школам и университетам, ищут способных школьников и студентов. Платят им стипендии, заключают с ними договора. Так готовят себе кадры. И государство — это большая корпорация. Сможет ли наше государство так подготовить кадры? Или мы будем готовить только исполнителей?