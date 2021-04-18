12:22 18 Апреля 2021Происшествия
Девочка скончалась после падения с 28-го этажа в Москве
Московская школьница и двое ее знакомых забрались на крышу многоэтажки, принеся с собой алкоголь. Спустя некоторое время девочка погибла от тяжелых травм.
Московская школьница и двое ее знакомых забрались на крышу многоэтажки, принеся с собой алкоголь. Спустя некоторое время девочка погибла от тяжелых травм.
Столичная прокуратура проводит проверку по факту гибели школьницы, сообщает пресс-служба ведомства. Девочка разбилась после падения с 28-го этажа на востоке Москвы.
По данным следствия, подросток и ее два несовершеннолетних знакомых проникли на крышу жилого дома, прихватив с собой алкогольные напитки. Через некоторое время школьница упала и скончалась на месте от полученных травм.
В настоящее время стражи порядка устанавливают причины и обстоятельства происшествия. После проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.