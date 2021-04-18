Испанский художник создал портрет Гагарина для российского посольства

Изображение советского космонавта Юрия Гагарина появилось на фасаде посольства России в Мадриде. Автором картины выступил испанский художник Аугусто Феррер-Далмау.

Изображение советского космонавта Юрия Гагарина появилось на фасаде посольства России в Мадриде. Автором картины выступил испанский художник Аугусто Феррер-Далмау.

Об этом рассказал российский дипломат Юрий Корчагин. Представитель РФ также поблагодарил выдающегося маэстро за его труд, посвященный 60-летию с момента первого полета человека в космос.

На портрете изображен Гагарин в скафандре со своей невероятной улыбкой. Плюс ко всему на картине виден знаменитый космический корабль "Восток", пишет РИА Новости.

"Его портрет виден всем жителям Мадрида и гостям испанской столицы, которые проходят мимо здания нашей дипмиссии", — сообщил Юрий Корчагин.

Стоит отметить, что 12 апреля весь мир отметил 60-летие со дня первого полета человека в космическое пространство.