Лобовое столкновение иномарок в Уфе привело к гибели водителя

Авария с участием двух машин в Уфе стала причиной гибели местного жителя. По данному факту проводится проверка.

Авария с участием двух машин в Уфе стала причиной гибели местного жителя. По данному факту проводится проверка.

По предварительным данным, 25-летний водитель Volkswagen Polo двигался по улице Пугачева со стороны монумента Дружбы. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где находился автомобиль Toyota Camry, которым управлял 44-летний уфимец, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Шофер первой машины погиб на месте происшествия, а трое его пассажиров и водитель второй иномарки получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в местные больницы. Правоохранители уже приступили к выяснению деталей трагедии, позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.