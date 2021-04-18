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12:13   18 Апреля 2021
Происшествия

Лобовое столкновение иномарок в Уфе привело к гибели водителя

Лобовое столкновение иномарок в Уфе привело к гибели водителя

Авария с участием двух машин в Уфе стала причиной гибели местного жителя. По данному факту проводится проверка.

По предварительным данным, 25-летний водитель Volkswagen Polo двигался по улице Пугачева со стороны монумента Дружбы. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где находился автомобиль Toyota Camry, которым управлял 44-летний уфимец, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Шофер первой машины погиб на месте происшествия, а трое его пассажиров и водитель второй иномарки получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в местные больницы. Правоохранители уже приступили к выяснению деталей трагедии, позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.

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#дтп #смерть #уфа

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