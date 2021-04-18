Греческий политик предложил отменить визы для россиян

Афинам стоит отменить визы для российских туристов. С таким предложением выступил экс-депутат Европарламента, лидер партии "Греция — другой путь" Нотис Мариас.

Афинам стоит отменить визы для российских туристов. С таким предложением выступил экс-депутат Европарламента, лидер партии "Греция — другой путь" Нотис Мариас.

Политик отметил, что пандемия коронавируса серьезно ударила по греческому туризму, поэтому для восстановления этой сферы стоит отменить визы для россиян.

"Немедленная отмена виз сразу же привлечет миллионы российских туристов в Грецию. Это поможет затем и зимнему туризму, у которого серьезные проблемы из-за пандемии коронавируса", — сказал Нотис Мариас.

По словам Мариаса, визы надо отменять с условиями санитарных протоколов, чтобы не только возобновить туристический поток, но и не допустить осложнения ситуации с коронавирусом, пишет РИА Новости.