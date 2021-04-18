Эксперт предрек скорый развод Меган Маркл и принцу Гарри

Известный британский журналист Джереми Кларксон поделился собственной точкой зрения на брак герцога и герцогини Сассекских. По его мнению, пару неминуемое ждет развод.

Известный британский журналист Джереми Кларксон поделился собственной точкой зрения на брак герцога и герцогини Сассекских. По его мнению, пару неминуемое ждет развод.

Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри и его супруга бывшая актриса Меган Маркл около года назад сложили с себя королевские обязанности и покинули Букингемский дворец. Все это время супруги проживали в Соединенных Штатах, где успешно занимались предпринимательством. Известно, что пара купила дом в Монтесито и заключила прибыльный контракт с Netflix.

Герцог и герцогини Сассекские переехали в Америку вместе с сыном Арчи, которому 6 мая исполнится два года. Не так давно пресса узнала, что принц Гарри и его жена снова готовятся стать родителями. Однако журналист Джереми Кларксон не предсказывает паре долгие и счастливые годы семейной жизни.

"История Гарри и Меган — это эпическая история любви, и я желаю им обоим всего наилучшего, но я искренне опасаюсь, что у нее не будет счастливого конца", — сказал Кларксон The Sun.

Специалист убежден, что рождение второго ребенка не только не укрепит брак, но может стать причиной развода. По его мнению, примерно через пять лет Меган Маркл останется одна.