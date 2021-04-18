Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского погиб на рыбалке в компании знакомых

Офицер ГИБДД погиб на Камчатке во время рыбалки. Его тело обнаружили знакомые на озере Вилюй.

Офицер ГИБДД погиб на Камчатке во время рыбалки. Его тело обнаружили знакомые на озере Вилюй.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смерти начальника ГИБДД Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. По предварительным данным, офицер утонул на озере Вилюй.

Мужчина проводил выходной на рыбалке в компании знакомых. Во время обустройства лагеря он отправился к воде — позже на этом месте его тело обнаружили товарищи.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента. Следственный комитет начал соответствующую проверку.