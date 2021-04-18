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11:53   18 Апреля 2021
Происшествия

Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского погиб на рыбалке в компании знакомых

Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского погиб на рыбалке в компании знакомых

Офицер ГИБДД погиб на Камчатке во время рыбалки. Его тело обнаружили знакомые на озере Вилюй.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смерти начальника ГИБДД Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. По предварительным данным, офицер утонул на озере Вилюй.

Мужчина проводил выходной на рыбалке в компании знакомых. Во время обустройства лагеря он отправился к воде — позже на этом месте его тело обнаружили товарищи.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента. Следственный комитет начал соответствующую проверку.

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