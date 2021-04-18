Екатеринбург получит свыше 9,6 млрд рублей в преддверии Всемирной летней универсиады

Правительство РФ направит свыше 9,6 миллиарда рублей на строительство спортивных объектов в Екатеринбурге. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство РФ направит свыше 9,6 миллиарда рублей на строительство спортивных объектов в Екатеринбурге. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о подготовке к XXXII Всемирной летней универсиаде, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. В преддверии состязаний Свердловская область, в частности, распределит полученные средства на строительство Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики.

Мишустин обратил внимание, что организация Всемирной летней универсиады предполагает строительство, реконструкцию или ремонт более 40 объектов.