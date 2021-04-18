Пьяный водитель без прав устроил ДТП в Апатитах

Сотрудники ГИБДД задержали в Апатитах мертвецки пьяного водителя. Он сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.

Сотрудники ГИБДД задержали в Апатитах мертвецки пьяного водителя. Он сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.

Инцидент произошел ночью на улице Ферсмана, у дома №44. Мужчина за рулем ВАЗ-2110 совершал разворот и зацепил автомобиль марки Skoda Octavia.

Виновник аварии попытался скрыться с места происшествия, но второй участник движения не дал ему этого сделать. Сотрудники дорожной полиции прибыли на место ДТП. Водитель отечественной легковушки отказался от освидетельствования на месте, но в больнице факт опьянения подтвердили. В ходе проверки выяснилось, что северянина ранее лишили прав за езду в пьяном виде. Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела.