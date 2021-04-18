Лжебанкиры "заработали" на жителе Пскова 1,5 млн рублей

Пскович оформил кредит и перевел мошенникам более миллиона рублей. Аферисты использовали стандартную схему с "безопасным счетом".

Пскович оформил кредит и перевел мошенникам более миллиона рублей. Аферисты использовали стандартную схему с "безопасным счетом".

Злоумышленники представились 45-летнему мужчине сотрудниками банка и убедили клиента, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. Чтобы не лишиться денег, мошенники сказали жертве оформить заем, а затем перечислить средства на "безопасный" счет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевший сделал все по рекомендациям аферистов и лишился 1 млн 453 тыс. рублей. Позже он осознал, что доверился ворам, и обратился в полицию. Следствие возбудило уголовное дело. Выясняются все обстоятельства случившегося.