Труп шестилетнего мальчика достали из реки под Новосибирском

Следователи рассказали подробности обнаружения тела шестилетнего мальчика под Новосибирском. Его тело нашли после трех суток поисков.

Следователи рассказали подробности обнаружения тела шестилетнего мальчика под Новосибирском. Его тело нашли после трех суток поисков.

Волонтеры закончили поиски ребенка, который пропал 15 апреля. Его нашли мертвым, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. Тело малыша достали из реки в городе Обь. По факту гибели возбуждено уголовное дело.

Незадолго до происшествия ребенок гулял вместе со сверстниками и пропал в тот момент, когда побежал за мячом, который укатился к реке Власиха. Больше юного жителя никто не видел.

Водолазы в ходе спецопераций прочесывали пойму реки на протяжении нескольких десятков километров. Мальчика удалось обнаружить благодаря снижению уровня воды в реке. Тело находилось у прибрежной части в 70 метрах от места, где в последний раз видели дошкольника.