Сенатор Цеков предложил ввести экономические санкции против Чехии

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Чехия должна получить серьезный отпор со стороны РФ в виде экономических санкций.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Чехия должна получить серьезный отпор со стороны РФ в виде экономических санкций.

Цеков отреагировал на скандал вокруг посольства России, забор которого облили кетчупом. В настоящее время ведется расследование, были задержаны семь граждан. Против них возбудили дело об административном правонарушении. Цеков в разговоре с РИА Новости призвал отреагировать на эту ситуацию. Он считает, что Чехия должна получить серьезный отпор со стороны РФ в виде экономических санкций.

Посольство Чехии пока не комментирует эту ситуацию. Ранее власти страны выслали 18 российских дипломатов. Они обвинили российские спецслужбы причастными ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году.