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11:20   18 Апреля 2021
Политика

Сенатор Цеков предложил ввести экономические санкции против Чехии

Сенатор Цеков предложил ввести экономические санкции против Чехии

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Чехия должна получить серьезный отпор со стороны РФ в виде экономических санкций.

Цеков отреагировал на скандал вокруг посольства России, забор которого облили кетчупом. В настоящее время ведется расследование, были задержаны семь граждан. Против них возбудили дело об административном правонарушении. Цеков в разговоре с РИА Новости призвал отреагировать на эту ситуацию. Он считает, что Чехия должна получить серьезный отпор со стороны РФ в виде экономических санкций.

Посольство Чехии пока не комментирует эту ситуацию. Ранее власти страны выслали 18 российских дипломатов. Они обвинили российские спецслужбы причастными ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году.

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#россия #чехия #цеков

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