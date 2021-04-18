Полиция пресекла деятельность банды владельцев подпольных казино в Петербурге

Стражи порядка изъяли 55 игровых автоматов из нелегальных клубов в Петербурге. Трое подозреваемых были задержаны при попытке скрыться.

Стражи порядка изъяли 55 игровых автоматов из нелегальных клубов в Петербурге. Трое подозреваемых были задержаны при попытке скрыться.

Шесть нелегальных игровых клубов были ликвидированы силовиками в различных районах Северной столицы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Подпольные казино располагались как в специально оборудованных квартирах, так и в нежилых помещениях.

Уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр было возбуждено против двух мужчин и женщины. Фигурантка, которая ранее уже была судима за аналогичное преступление, была отпущена под подписку о невыезде после дачи признательных показаний, а ее подельников арестовали.

Во время задержания подозреваемые пытались скрыться. Полиция изъяла из клубов 55 игровых автоматов, а также компьютерную технику.