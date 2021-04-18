В Праге задержали вандалов, обливших кетчупом забор посольства РФ

Полиция Праги задержала семь человек, обливших кетчупом забор здания посольства России в Чехии. Об этом сообщили местные СМИ.

Полиция Праги задержала семь человек, обливших кетчупом забор здания посольства России в Чехии. Об этом сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел в ночь на 18 апреля, подробности рассказал представитель полиции Ян Данек в эфире местного телевидения.

"Полиция ночью выезжала на площадь Бориса Немцова у посольства РФ. На месте были задержаны семь человек в связи с подозрением в совершении административного нарушения в отношении имущества. Все они были отвезены в ближайшее отделение", — цитируют Данека журналисты.

Ранее стало известно, что власти Чехии решили выслать из страны 18 российских дипломатов. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек. По его словам, спецслужбы страны определили сотрудников дипмиссии РФ как офицеров спецслужб.