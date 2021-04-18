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11:12   18 Апреля 2021
Происшествия

Жительница США погибла во время стрельбы на поминальной церемонии

Жительница США погибла во время стрельбы на поминальной церемонии

Американка стала жертвой атаки на участников траурной церемонии в городе Колумбус. Полицейские разыскивают стрелков.

Злоумышленники открыли огонь из автомобиля по участникам поминальной церемонии, организованной в штате Огайо в день годовщины смерти погибшего при стрельбе мужчины. Инцидент произошел на парковке недалеко от магазина сети Dollar General в городе Колумбус.

В результате атаки погибла женщина, которая шла в супермаркет за продуктами. Еще пятерых людей госпитализировали с ранениями. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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