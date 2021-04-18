Жительницу Петербурга насильно лишили девственности после алкогольной вечеринки

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства возможного изнасилования юной жительницы Петербурга. Девушка подчеркнула, что до этого случая была девственницей.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства возможного изнасилования юной жительницы Петербурга. Девушка подчеркнула, что до этого случая была девственницей.

Заявительница рассказала, что пришла на вечеринку в квартиру к подруге в поселке Рощино. Там же находились двое мужчин. Вся компания распивала спиртное, сообщал ФАН.

После посиделок девушки отправились в комнату спать. Ночью один из мужчин вошел в помещение и пристроился рядом с подругой потерпевшей. Затем вошел четвертый участник вечеринки и стал намекать на интим.

Заявительница отказала, но пьяного гостя это не остановило. Злоумышленник изнасиловал жертву, а утром стал оправдываться, что ничего не помнит. Сейчас стражи порядка устанавливают личность похотливого преступника.