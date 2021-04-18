«Англия — болонка США»: Баранец рассказал, что сделают ВС РФ с кораблями Британии у Крыма

Британское присутствие у российских границ не останется без ответа, заверил полковник в отставке.

Эскадренный миноносец и фрегат ВМС Великобритании отправятся в Черное море в мае, чтобы выразить поддержку НАТО и Украине на фоне роста напряженности на российско-украинской границе, сообщает The Sunday Times со ссылкой на осведомленные источники.

Корабли отделятся от авианосной ударной группы Королевского ВМФ в Средиземном море и пройдут в Черное море через пролив Босфор. Их поддержит авианосец «Королева Елизавета», на борту которого будут находиться истребители НАТО F-35 и вертолеты Merlin. В случае «угрозы со стороны российских кораблей, подлодок или авиации», они вылетят на помощь британским судам, но сам авианосец будет находиться в Средиземном море из-за действующих международных договоров.

Как сообщает The Sunday Times, размещение британских кораблей у берегов Украины должно показать солидарность Лондона с Киевом и союзниками НАТО после того, как США отменили решение о проходе своих кораблей в Черное море, чтобы не создавать в акватории дополнительную напряженность.

«Великобритания и наши международные союзники непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявили газете Times в Минобороны Соединенного Королевства.

Ранее издание Sabah сообщило, что США предупредили Турцию о прохождении двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. Суда должны были пройти 14 и 15 апреля и пробыть у российских и украинских границ до 4 и 5 мая, но решение было отменено.

Российский ответ

Британское военное присутствие у российских границ не останется без ответа, заверил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. События со стопроцентной точностью будут развиваться по уже известному сценарию: как только корабли Великобритании пройдут турецкий пролив и войдут в международные воды, за ними моментально начнут следить российские моряки.

Незваных гостей начнут сопровождать силы ВМФ РФ, причем в трех плоскостях: под водой наблюдение будет вести дизельная подлодка, на воде следом за «пришельцами» пойдет сторожевой корабль, а сверху появится военная авиация.

Жесткий контроль над английскими кораблями будет осуществляться до тех пор, пока они не уберутся восвояси — как и положено по доктрине Монтре, это произойдет ровно через 21 день, полагает Баранец. Присутствие иностранных «гостей» пусть и нежелательно, но в конечном итоге играет на руку России, поднимая боевую готовность Черноморского флота, говорит эксперт.

«Мы снимаем множество необходимых данных, которые нужно знать про эти корабли. Какой у них паспорт, какой звук двигателя, чтобы даже матросик смог потом доложить командиру — "Нашел вот такой-то эсминец, вот такой у него звук". Мы смотрим, с какой скоростью они ходят, перехватываем их радиограммы, отрабатываем задачи по заглушению связи этого корабля», — рассказал Баранец в комментарии «Политике Сегодня».

Планы у королевского флота амбициозные, но через российскую границу его корабли пройти не решатся, предположил военный эксперт — последствия обойдутся Лондону слишком дорого. Баранец напомнил, что Черноморский флот серьезно усилен кораблями Каспийской флотилии, вооруженными крылатыми ракетами «Калибр».

«Это обыкновенная натовская банальность. Англия в данном случае поступает как болонка Соединенных Штатов, исправно поет в антироссийском хоре. Пусть приплывают. Пусть, если такие бравые, сунутся через российскую границу. И тогда вы узнаете, что на границе с Россией образовалась огромная братская могила из трехсот английских моряков. Его величество "Калибры" стреляют аж на 2600 километров — вполне хватит, чтобы в случае угрозы утопить британские корабли», — заключил военный обозреватель.

Ранее Баранец в комментарии «Политике Сегодня» объяснил отказ США направлять эсминцы к берегам Крыма, назвав стремительно меняющиеся планы Штатов «нелогичной игрой».