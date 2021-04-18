Бойцовский пес загрыз йоркширского терьера в петербургском магазине

Жители Парнаса, зайдя в местное заведение, стали свидетелями гибели йоркширского терьера, на которого напал бультерьер.

Жители Парнаса, зайдя в местное заведение, стали свидетелями гибели йоркширского терьера, на которого напал бультерьер.

По предварительным данным, хозяйка питомца бойцовской породы зашла в магазин на Заречной улице в Санкт-Петербурге, не надев на пса намордник. Тот без видимой причины напал на собаку размером с кошку, схватив ту за шею, сообщает подписчик паблика "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

После смерти терьера местная жительница увела своего "бойца" из здания. На место происшествия прибыли сотрудники ЧОП. Пока представители правоохранительных органов не дали комментариев по поводу события.