Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:00   18 Апреля 2021
Происшествия

Бойцовский пес загрыз йоркширского терьера в петербургском магазине

Бойцовский пес загрыз йоркширского терьера в петербургском магазине

Жители Парнаса, зайдя в местное заведение, стали свидетелями гибели йоркширского терьера, на которого напал бультерьер.

По предварительным данным, хозяйка питомца бойцовской породы зашла в магазин на Заречной улице в Санкт-Петербурге, не надев на пса намордник. Тот без видимой причины напал на собаку размером с кошку, схватив ту за шею, сообщает подписчик паблика "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

После смерти терьера местная жительница увела своего "бойца" из здания. На место происшествия прибыли сотрудники ЧОП. Пока представители правоохранительных органов не дали комментариев по поводу события.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#смерть #собака #спб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров