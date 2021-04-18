Китай и США намерены сотрудничать в рамках реализации Парижского соглашения

Вашингтон и Пекин подписали заявление о борьбе с климатическими изменениями, а также выразили готовность сотрудничать в рамках реализации Парижского соглашения.

Вашингтон и Пекин подписали заявление о борьбе с климатическими изменениями, а также выразили готовность сотрудничать в рамках реализации Парижского соглашения.

В сообщении Госдепа США сказано, что документ согласовали после переговоров между специальным посланником американского президента по климату Джона Керри с коллегой из КНР Се Чжэньхуа. Встреча дипломатов прошла в Шанхае.

В тексте совместного заявления сказано, что Соединенные Штаты и Китай готовы сотрудничать друг с другом и с остальными государствами для преодоления климатического кризиса. Стороны также выразили желание работать над реализацией Парижского соглашения.

Для борьбы с изменением климата и его негативными последствиями 197 стран приняли Парижское соглашение. Договор предусматривает существенное сокращение глобальных выбросов парниковых газов и ограничение повышения глобальной температуры.