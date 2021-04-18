Извращенец изнасиловал школьницу у Анненских укреплений в Выборге

Сотрудники Следственного комитета Ленинградской области начали расследование дела об изнасиловании. Злоумышленник напал на 16-летнюю девушку в Выборге.

Сотрудники Следственного комитета Ленинградской области начали расследование дела об изнасиловании. Злоумышленник напал на 16-летнюю девушку в Выборге.

По предварительным данным, нападающий притворился, что завязывает шнурки. В момент, когда школьница проходила мимо мужчины, он схватил ее, а после совершил над своей жертвой насилие сексуального характера, оттащив ее от дороги у Анненских укреплений, сообщает пресс-служба СК по региону.

После пострадавшая вернулась домой и рассказала о произошедшем матери, которая и обратилась в полицию. Там девушка вспомнила, что напавший на нее извращенец был одет в куртку зеленого цвета и синие штаны. По ее словам, мужчина говорил с акцентом. Местоположение предполагаемого преступника пока неизвестно.