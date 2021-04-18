Житель Ленобласти обманом скормил наркотик девочке-подростку

Сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего мужчину из города Коммунар. Он подозревается в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего мужчину из города Коммунар. Он подозревается в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков.

В полицию обратились родители 15-летней девочки, выслушав ее рассказ. По словам потерпевшей, молодой горожанин заявил, что у него есть жевательный табак. Он уговорил подростка попробовать его. Позже несовершеннолетняя узнала, что ей дали наркотическое вещество.

В настоящее время злоумышленник задержан, сейчас с ним работает следователь. Правоохранители также выясняют условия жизни и воспитания пострадавшей. Возбуждено уголовное дело.