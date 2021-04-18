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10:07   18 Апреля 2021
Общество

Идею введения бессрочного масочного режима оценили в России

Идею введения бессрочного масочного режима оценили в России

Введение бессрочного масочного режима в местах большого скопления людей поддержали 15% респондентов, опрошенных сервисом поиска работы SuperJob.

Самое большое количество проголосовавших за ношение масок в общественных местах было в Челябинске (22%), в Красноярске и Уфе, в этих городах по 21% респондентов готовы носить средства индивидуальной защиты (СИЗ) после окончания пандемии. Жители этих городов уверены, что такая мера замедлит распространение инфекций.

Меньше всего приверженцев масочного режима оказалось в Новосибирске, всего 15% опрошенных готовы носить маски на постоянной основе. В Санкт-Петербурге только 14% поддержали идею бессрочного ношения СИЗ, в Волгограде всего 10% высказались за масочный режим. Большинство опрошенных россиян (64%) не поддержали введение бессрочного ношения средств защиты.

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#опрос #коронавирус #масочный режим

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